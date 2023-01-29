Эр-Рияд, 29 января, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Соединённые Штаты и «ещё одна страна» являются причастными к атаке беспилотников на объект минобороны Ирана в городе Исфахане. Об этом 29 января сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Источники Al-Arabiya <…> сообщили, что в ударе беспилотника по Ирану участвовали ВВС США и ещё одна страна», — говорится в сообщении.

При этом не уточняется, какая именно страна имеется в виду. В то же время указывается, что целью атаки дронов являлся склад баллистических ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что объект минобороны Ирана, который 28 января поздно вечером был атакован беспилотниками, намерены посетить три члена иранского Меджлиса (парламента).