Киев, 29 января, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Два депутата украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» сложили мандаты, пишет 29 января «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Медведчук

Как сообщил источник в Верховной раде, заявления о сложении депутатских мандатов написали Наталья Королевская и Юрий Солод.

Ok14 Ната́лия Ю́рьевна Короле́вская

Верховна Рада України. Портал відкритих даних Верховної Ради України Юрий Васильевич Солод

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте украинский президент Владимир Зеленский объявил о запрете десяти партий в стране. В числе этих партий — ОПЗЖ.

Глава партии Виктор Медведчук и ещё три члена ОПЗЖ — Тарас Козак, Андрей Деркач и Ренат Кузьмин — лишились мандатов 13 января.