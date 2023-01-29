Москва, 29 января, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Волгоградскую область в день 80-летия победы в Сталинградской битве, сообщает программа «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Александр Куликов ИА REGNUM Монумент «Родина-мать зовет!»

Ожидается, что глава Российского государства также проведет совещание с членами Совета безопасности России.

Уточняется, что 80-летие победы в Сталинградской битве отметят 2 февраля 2023 года. Победа советской армии в этой битве стала одним из переломных моментов в Великой Отечественной войне.

Официально власти не объявляли о графике президента на предстоящую неделю.