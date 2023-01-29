Москва, 29 января, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России группировки войск «Восток» в течение последних суток продолжили наступать на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом 29 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Нанесли поражение противнику в районах населённых пунктов Угледар, Пречистовка, Шевченко Донецкой Народной Республики и Дорожнянка Запорожской области», — говорится в сообщении.

Отмечает, что возле Пречистовки и Угледара российские бойцы уничтожили два склада противника со снарядами. Потери ВСУ на этом направлении за сутки составили до 100 военнослужащих, один танк, две бронемашины, две гаубицы «Акация» и пять различных автомобилей.