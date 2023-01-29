Москва, 29 января, 2023, 14:50 — ИА Регнум. В ходе исполнения боевых задач российские военнослужащие за минувшие сутки нанесли поражение 103 артиллерийским подразделениям ВСУ. Результативная работа была проведена с помощью авиации, ракетных войск и артиллерии. Об этом сообщили 29 января в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Виктор Антонюк/РИА Новости Огонь по позициям ВСУ

«Нанесено поражение 103 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 143 районах», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили в Минобороны, всего с начала специальной военной операции России на территории Украины было уничтожено 3956 орудий полевой артиллерии и минометов.