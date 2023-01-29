Москва, 29 января, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Российскими войсками на купянском направлении были пресечены действия четырех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) вооружённых формирований Украины (ВФУ), за сутки уничтожено до 50 военных ВСУ. Об этом 29 января рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Виктор Антонюк/РИА Новости Военнослужащий армии России в зоне проведения СВО

Как указал официальный представитель Минобороны, штурмовая и армейская авиация, а также артиллерия Вооружённых сил (ВС) России нанесли удары по живой силе и технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВФУ около Синьковки и Табаевки в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР.

Кроме того, он уточнил, что около населённых пунктов Лиман Первый, Ольшана и Крахмальное в Харьковской области удалось пресечь деятельность четырёх вражеских ДРГ.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, бронетранспортер и самоходная гаубица «Акация», — сказал Конашенков.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные продолжают продвигаться на донецком направлении.