Москва, 29 января, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Российские военные продолжают продвигаться на донецком направлении. Об этом 29 января сообщили в Министерстве обороны России.

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащий Вооруженных сил РФ на боевом посту

Читайте также: Минобороны РФ: ВСУ понесли большие потери на донецком направлении

«В ходе продолжения наступательных действий подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

В ходе боёв ВС России нанесли огневое поражение ВСУ в районах населённых пунктов Курахово и Антоновка Донецкой Народной Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 28 января, на донецком направлении ВС РФ уничтожили свыше 30 украинских военнослужащих. Кроме того, была уничтожена техника ВСУ, включая боевую машину пехоты, два автомобиля, установку РСЗО «Град», самоходную артиллерийскую установку «Пион», гаубицу «Гиацинт-Б», две гаубицы «МСТА-Б».