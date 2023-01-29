Москва, 29 января, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Огнем российской артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение скоплениям живой силы ВСУ, а также уничтожено самоходное орудие «Нона С» и боевая машина РСЗО «Град» на краснолиманском направлении. Об этом 29 января рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Нанесено поражение скоплениям живой силы 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 80-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 27-й бригады национальной гвардии в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва (ЛНР), а также Ямполовка, Торское и Серебрянка (ДНР)», — уточнил Конашенков.

За минувшие сутки Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили до 110-ти украинских военнослужащих, а также боевую машину пехоты и четыре боевые бронированные машины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали, как экипаж танка под командованием лейтенанта Мусы Хамова вступил в неравный бой с противником, но вышел победителем. Российские танкисты смогли уничтожить десять боевых машин ВСУ.