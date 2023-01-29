Курск, 29 января, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины в воскресенье обстреляли поселок Краснооктябрьский Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем telegram-канале 29 января.

Владимир Астапкович/РИА Новости Роман Старовойт

«Под минометный обстрел ВСУ сегодня в очередной раз попал поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области. Зафиксировано 12 прилетов», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что пострадавших в результате обстрела нет. Повреждены линии электропередачи, из-за чего часть района осталась без света.

Ранее, 24 января, в Курской области дрон Вооруженных сил Украины сбросил взрывное устройство, в результате чего пострадали два человека.