Красноярск, 29 января, 2023, 14:43 — ИА Регнум. В МВД Красноярска сообщили о спасении женщины, которое совершил старший тренер сборной команды Красноярского края по греко-римской борьбе Габриел Еприкян. Благодаря ему сохранена жизнь 50-летней гражданки. О благородном поступке тренера сообщили 29 января в пресс-службе краевого управления МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Инцидент произошел днем на Коммунальном мосту. Проезжая по нему, тренер Еприкян увидел, что на перилах лежит женщина. Он подбежал к ней и перетащил на тротуар, после чего доставил в дворец спорта, где передал полицейским.

«Сотрудники полиции благодарят Габриеля Еприкяна за то, что он проявил неравнодушие, оперативно отреагировал на данную ситуацию и без промедления пришел на помощь 50-летней женщине, предотвратив с её стороны возможный необдуманный поступок»,— говорится в сообщении пресс-службы МВД.