Тель-Авив, Израиль, 29 января, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Два вооружённых человека пытались пересечь границу Израиля со стороны Сирии. Однако незаконная попытка проникновения на территорию соседнего государства была пресечена военными Армии обороны Израиля. Об этом сообщает газета Haaretz.

ATEF SAFADI/EPA/ТАСС Военнослужащие израильской армии

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Уточняется, что двух мужчин с оружием военнослужащие заметили утром 29 января, когда они приблизились к защитному ограждению в южной части Голанских высот.

Во время задержания израильские солдаты открыли стрельбу. Один человек был убит, другой ранен. Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь. Со стороны Армии обороны Израиля никто не пострадал.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине января палестинец скончался в результате стрельбы, открытой израильскими силовиками. Инцидент произошёл недалеко от города Рамаллы, административного центра Западного берега реки Иордан.