Самара, 29 января, 2023, 14:19 — ИА Регнум. 22-летний аргентинский фланговый нападающий Бенхамин Гарре пополнил состав самарских «Крыльев Советов». Об этом в воскресенье, 29 января, сообщили на официальном сайте российского футбольного клуба.

Pressefoto Rudel/Robin Rudel/Global Look Press Бенхамин Гарре

По данным портала transfermarkt, сумма трансфера составила 1,7 миллиона евро при рыночной стоимости футболиста 2,8 миллиона евро. Соглашение Гарре с «Крыльями Советов» рассчитано на три с половиной года, до конца сезона 2025/26.

В текущем сезона Бенхамин Гарре, выступая за аргентинский «Атлетико Уракан» на правах аренды, сыграл в 26 матчах и отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Стоит отметить, что в текущее зимнее трансферное окно самарскую команду покинули Сергей Пиняев (в «Локомотив» за 2,6 миллиона евро) и Максим Глушенков (в «Локомотив» за 2,6 миллиона евро).