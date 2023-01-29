Тегеран, 29 января, 2023, 14:18 — ИА Регнум. В Иране увеличилось количество пострадавших в результате землетрясения на северо-западе страны, сообщает агентство Tasnim.

EPA/ABEDIN/ТАСС Скорая помощь

Представитель экстренных служб Моджтабу Халеди заявил о 973 пострадавших при землетрясении в городе Хой. По его словам, пострадавших доставили в больницы и медицинские центры.

Мощное землетрясение магнитудой 5,9 произошло районе города Хой вечером 28 января.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате землетрясения в Иране возросло до 664 человек.

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