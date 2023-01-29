Москва, 29 января, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Известная блогерша Карина Аракелян совсем недавно была в центре скандала: подписчики обвинили инфлюенсера в мошенничестве из-за несостоявшегося марафона похудения, который девушка обещала провести, но не смогла. С тех пор прошло два месяца, и Аракелян сама попала в похожую ситуацию. Блогерша заявила в полицию, что некий молодой человек обманул ее на 300 тысяч рублей.

Цитата из видео «КАК Я ПОХУДЕЛА на 20 кг. моя ТОЛСТАЯ история РПП» Карина Аракелян. 2023 Карина Аракелян

19-летняя Карина Аракелян — YouTube-блогер с 2,7-миллионной аудиторией. Она начинала в качестве бьюти-блогера, но конкуренция была слишком велика. Девушка прославилась, случайно засняв смерть своего друга в детском лагере, это видео Карина выложила в Сеть. После этого случая контент изменился, Аракелян стала снимать страшные истории, затем пранки, а теперь добавила истории из жизни, например про испорченный маникюр или мошенничество в соцсетях.

Но недавно Карину Аракелян и саму обвинили в мошенничестве. Блогер анонсировала курс по похудению «Формула успеха», в рамках которого обещала раскрыть секретные психологические упражнения и магические ритуалы, которые помогли ей похудеть на 20 килограммов. Подписчицы оплатили участие, но заявленной программы так и не получили. Обманутые участники стали массово писать жалобы и заявления в полицию. Аракелян заявила, что сама стала жертвой своей необязательной команды и не получила денег.

Представители команды эти слова опровергли. Ситуация оказалась довольно запутанной, выйти из неё блогер решила частично возместив ущерб пострадавшим подписчикам. Аракелян согласилась перевести половину стоимости марафона каждому участнику из своего кармана, а вторую половину согласилась отработать в виде индивидуальных раскладов на Таро. Но не всем подписчикам такой формат оказался по душе, некоторые продолжают требовать потраченные деньги назад.

Не успел утихнуть этот скандал, как Карина Аракелян сама обратилась за помощью в правоохранительные органы.

«Поступило заявление от 19-летней гражданки, индивидуального предпринимателя, которая в ноябре 2022 года заключила договор об оказании агентских услуг, перевела денежные средства в сумме 301 063 рубля. Однако обязательства по договору не выполнены, денежные средства не возвращены», — сообщил источник ИА REGNUM в правоохранительных органах.