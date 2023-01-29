Москва, 29 января, 2023, 14:14 — ИА Регнум. С требованием призвать Киев к соблюдению Женевской конвенции обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека и в Международный комитет Красного Креста (МККК) на фоне обстрела ВСУ больницы в Новоайдаре ЛНР уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она написала об этом 29 января в своём телеграм-канале.

Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости Татьяна Москалькова

Как подчеркнула российский омбудсмен, обстрел вооружёнными формированиями Украины больницы в Новоайдаре является грубым нарушением статьи 18 Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны, которая гласит: «Гражданские больницы, организованные для оказания помощи раненым, больным, инвалидам и роженицам, не могут ни при каких обстоятельствах быть объектом нападения».

«Обращаюсь к верховному комиссару ООН по правам человека и в Международный комитет Красного Креста (МККК) с требованием не допускать нарушения прав человека, призвать украинские власти соблюдать Женевскую конвенцию», — написала она в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что реакция со стороны Запада на умышленный обстрел со стороны ВСУ больницы в Новоайдаре Луганской Народной Республики чётко указывает на двойные стандарты в отношении к России и Украине.