Во Франции организуют свыше 200 акций протеста против пенсионной реформы
Париж, 29 января, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Во Франции запланированы массовые демонстрации против пенсионной реформы, передает BFM TV.
CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС
Акция протеста против пенсионной реформы в Париже
Согласно полученной информации, свыше 200 демонстраций пройдут по всей стране 31 января. Профсоюзы продолжат призывать французских граждан выходить на улицы и организовывать забастовки против повышения пенсионного возраста.
Ранее несколько мэрий городов во Франции объявили, что закроют двери для посетителей 31 января в знак солидарности с движением против пенсионной реформы.
Подробнее в материале: Мэрии городов во Франции закроются 31 января в поддержку забастовки
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что отсрочка выхода на пенсию «не подлежит обсуждению».