Париж, 29 января, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Во Франции запланированы массовые демонстрации против пенсионной реформы, передает BFM TV.

CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС Акция протеста против пенсионной реформы в Париже

Согласно полученной информации, свыше 200 демонстраций пройдут по всей стране 31 января. Профсоюзы продолжат призывать французских граждан выходить на улицы и организовывать забастовки против повышения пенсионного возраста.

Ранее несколько мэрий городов во Франции объявили, что закроют двери для посетителей 31 января в знак солидарности с движением против пенсионной реформы.

Подробнее в материале: Мэрии городов во Франции закроются 31 января в поддержку забастовки

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что отсрочка выхода на пенсию «не подлежит обсуждению».