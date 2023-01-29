Лондон, 29 января, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Министр без портфеля, председатель Консервативной партии Надим Захави освобождён от исполнения возложенных на него обязанностей. Он был уволен премьер-министром Великобритании Риши Сунаком из-за налогового скандала.

EPA/ANDY RAIN/ТАСС Надим Захави

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В письме в адрес Захави, опубликованном 29 января, Сунак напоминает, что, возглавив правительство, он пообещал, что оно будет «честным, профессиональным и подотчётным на всех уровнях», сообщает ТАСС. Однако по результатам расследования, проведённого независимым советником по интересам министров Лори Мангусом, касающегося личных финансовых дел и деклараций политика, выяснилось, что Сунак и его предшественница на посту премьера Лиз Трасс не были поставлены в известность о налоговом расследовании в отношении своего бывшего подчиненного Надима Захави.

Как указал в отчёте Мангус, глава партии не обновил должным образом свою декларацию конфликта интересов после урегулирования дела в августе 2022 года и сообщил об урегулировании этого вопроса только в середине января нынешнего года.

«После завершения расследования независимого советника, результаты которого были доведены до нас обоих, очевидно, что речь идет о серьезном нарушении министерского кодекса [поведения]. В итоге я сообщил вам о своем решении отстранить вас от должности в правительстве Его Величества», ― указал британский премьер-министр в письме.

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Напомним, в июле 2022 года Королевская налоговая служба начала расследование неуплаты налогов со стороны Захави в отношении офшорной компании Balshore Investments, которая владела акциями компании YouGov, соучредителем которой он является. Недавно политику пришлось заплатить штраф в размере, как полагают СМИ, около £1 млн ($1,25 млн) за ранее не до конца выплаченные им налоги с продажи доли в компании YouGov.