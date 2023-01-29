Серпухов, Московская область, 29 января, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Трое мужчин погибли в результате пожара в посёлке городского округа Серпухов Московской области, сообщили 29 января в пресс-службе регионального управления СКР. Расследуется уголовное дело.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Тела погибших были обнаружены пожарными в расположенной на первом этаже дома квартире.

«В результате погибло трое мужчин, — сообщили в СКР. — Причиной пожара, по предварительным данным эксперта, является неосторожное обращение с огнём».

Пожар, вероятно, вспыхнул из-за того, что жильцы пользовались свечами. Как выяснилось, света в квартире не было, поскольку у жильцов была задолженность за электроэнергию.