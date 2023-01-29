Москва, 29 января, 2023, 14:01 — ИА Регнум. О ходе расследования двойного убийства, которое ранее произошло в столице России, поручил доложить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 29 января сообщает пресс-служба СК РФ.

Максим Богодвид/РИА Новости Сотрудники СК России

Отмечается, что, согласно предварительным данным, ранее 29 января мужчина приехал в квартиру в жилом доме по улице Флотской в городе Москве, где до этого он проживал со своей семьей.

Также указывается, что в ходе ссоры с 19-летним сыном, не хотевшим его пускать, мужчина нанёс молодому человек ранения холодным оружием, а затем вошёл в квартиру, где с его же помощью нанёс ранения бывшей супруге, после чего свёл счеты с жизнью. От полученных ранений женщина 1980 года рождения и её сын скончались на месте.

Кроме этого, уточняется, что по этому факту следственные органы Главного следственного управления СК России по городу Москве возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»).

«Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А. А. доложить о ходе расследования уголовного дела и предварительно установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сына и бывшую супругу убил житель города Москвы, чьё тело было найдено в квартире на улице Флотской.