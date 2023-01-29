Москва, 29 января, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров со своим пакистанским коллегой Билавалом Бхутто Зардари обсудят ситуацию на Украине, а также взаимодействие по линии ООН и ШОС, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

В ведомстве отметили, что позиции Москвы и Исламабада близки по большинству актуальных вопросов международной и региональной повестки. Стороны расширяют сотрудничество как в многосторонних форматах, в ООН и ШОС, так и на двусторонней основе.

«Ключевые направления сотрудничества с Пакистаном — политдиалог в двустороннем формате и на международных площадках, развитие торгово-экономической и энергетической кооперации», — сообщает МИД России.

Kremlin.ru Асиф Али Зардари

Переговоры глав МИД России и Пакистана пройдут в понедельник, 30 января. Стороны обсудят актуальные международные вопросы с акцентом на взаимодействие в рамках ООН и ШОС, противодействие терроризму, ситуацию в Афганистане, Сирии, на Украине.