Ереван, 29 января, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Президент Армении Ваагн Хачатурян считает, что республике для установления мира в регионе будет полезен опыт Египта. Об этом он заявил 29 января на совместной пресс-конференции с прибывшим в Ереван египетским президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси.

RogDel Абдель Фаттах аль-Сиси

«Мне лично нужен совет президента Египта, потому что в своём политическом и военном прошлом он столкнулся с большими испытаниями, видел войны и достиг того, что Египет стал стабильной, развивающейся страной», — сказал Хачатурян.

Он назвал Египет региональной державой, проводящей повестку мирного сосуществования с соседями. По мнению Хачатуряна, в этом вопросе Армения схожа с Египтом.

Армянский президент поблагодарил ас-Сиси за визит и выразил уверенность, что это будет способствовать развитию отношений двух стран.

Стоит отметить, что Египет принимал армян, бегущих из Турции во время их этнических преследований, в начале ХХ века. При этом визит ас-Сиси в Ереван стал первым визитом президента Египта в Армению.