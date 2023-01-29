Лондон, 29 января, 2023, 13:52 — ИА Регнум. В Великобритании прекратила работу межрегиональная авиакомпания Flybe. Авиаперевозчик отменил все рейсы и объявил об увольнении сотрудников. По данным газеты The Guardian, компания Flybe перешла в административный режим.

Zuma/TASS Самолет авиакомпании flybe

Известно, что она выполняла регулярные рейсы по 21 маршруту с вылетом из аэропортов Белфаста, Бирмингема и Хитроу. Перевозчик доставлял пассажиров во все аэропорты Великобритании, а также в Амстердам и Женеву. После прекращения деятельности компания объявила, что она не смогла организовать альтернативные рейсы. Это вызвало панику у пассажиров, которые в соцсетях задают многочисленные вопросы о том, получат ли они компенсацию за отмененные полеты.

По данным компании, уволены 277 сотрудников. Оставшиеся 44 пока будут исполнять свои обязанности. Уволенных сотрудников пригласила в свои ряды британская авиакомпания Ryanair. Им обещают со 2 февраля найм на работу в аэропорту Бирмингема.

Напомним, 25 февраля 2022 года Россия ограничила использование своего воздушного пространства для британских самолётов, включая транзит. В Росавиации объявили, что данная мера принята «в качестве ответных шагов на недружественные решения авиационных властей Великобритании».