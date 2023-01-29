Москва, 29 января, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Слухи об отъезде из России бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова опровергли в Ростехе, передаёт 29 января РБК.

Григорий Сысоев/РИА Новости Анатолий Сердюков

Комментируя заявление экс-вице-президента РФ Александра Руцкого о том, что Сердюков «куда-то исчез» и, вероятно, «обосновался» в ОАЭ, в Ростехе сказали:

«Где Руцкой — не знаем, но Сердюков на работе — это абсолютно точно».

Напомним, Сердюков, который в 2007–2012 гг. являлся министром обороны России, с 2015 г. занимает в Ростехе должность индустриального директора авиационного комплекса.