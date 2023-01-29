Тегеран, 29 января, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Объект минобороны Ирана, который 28 января поздно вечером был атакован беспилотниками, намерены посетить три члена иранского Меджлиса (парламента). Об этом 29 января сообщает агентство Tasnim.

Hamed Malekpour Зал заседаний Совета (парламента) в Тегеранеن

Уточняется, что на место атаки, которой накануне поздно вечером подвергся объект минобороны в городе Исфахане, намерены выехать три члена комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в посольстве РФ сообщили, что на данный момент данных о пострадавших при атаке дронов в Иране гражданах России не поступало.