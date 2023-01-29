Москва, 29 января, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Пытаясь переложить вину за конфликт на Украине на Россию, коллективный Запад хочет отвлечь внимание от собственной ответственности. Об этом 29 января заявили в Министерстве иностранных дел России.

Виталий Белоусов/РИА Новости Здание МИД России

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Как отмечено в заявлении ведомства об обстреле больниц в Новоайдаре и Новой Каховке, США, страны НАТО и Евросоюз «носятся с идеями создания незаконного «трибунала» против России», но ничего не говорят о необходимости суда над украинским руководством и военными «за их очевидные, по сути, каждодневные преступления».

«За подобной неуклюжей тактикой видна явная попытка отвлечь внимание от собственной ответственности за их свершение», ― указывают дипломаты.

Также во внешнеполитическом ведомстве напомнили о политике двойных стандартов, ставшей уже привычной для Запада. В частности, Вашингтон и Брюссель «устраивали истерики» по поводу инцидентов в Буче и Ирпене, которые были инсценированы киевской стороной, при этом «вопиющие варварские действия нацистского киевского режима, убивающего мирных людей из американского, британского, французского и германского оружия», остаются без внимания со стороны Запада.

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«Западники и Киев не имеют ни формального, ни морального права на упомянутые вздорные обвинения в наш адрес», ― констатировали в МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января Европарламент одобрил резолюцию о создании специального международного трибунала «для судебного преследования политического и военного руководства России и её союзников».

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв назвал этот документ очередной юридической пустышкой. Ранее аналогичные планы Киева и его западных кураторов министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «сотрясанием воздуха».