Стокгольм, 29 января, 2023, 13:37 — ИА Регнум. В диалоге с Турцией по поводу вступления Швеции в НАТО произошла пауза. Сколько она продлится, в Стокгольме не знают. Об этом заявил 29 января в интервью Шведскому радио представитель Швеции в переговорах по вступлению в альянс Оскар Стенстрём.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция и НАТО

По его словам, он рассчитывает связаться со своим турецким коллегой по телефону на следующей неделе. О том, когда произойдет встреча вживую, пока говорить не приходится, так как смысла вести переговоры в создавшихся условиях нет.

«Это, вероятно, приведет только к тому, что мы испортим ситуацию. Сейчас мы работаем отдельно», — заявил Стенстрём.

Напомним, в последние дни между Турцией и Швецией резко испортились отношения. Причиной стали акции протеста в Швеции против политики Турции, сопровождающиеся сожжением Корана. Ранее Анкара не раз говорила о том, что не может согласиться с членством Швеции и Финляндии в НАТО из-за того, что тогда, по мнению Анкары, альянс станет местом, где будет много «террористов».