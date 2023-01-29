Степанакерт, 29 января, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Единственный газопровод, связывающий Нагорный Карабах с Арменией, возобновил работу утром 29 января. Об этом сообщает информационный штаб Арцаха.

Александр Кряжев/РИА Новости Газ

«Восстановлена ​​подача газа из Армении в Арцах, прерванная вчера из-за вмешательства азербайджанской стороны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионах газ уже начал поступать абонентам. Вскоре газоснабжение должно быть восстановлено в Степанакерте.

Стоит отметить, что идущий в Карабах газопровод проходит по территории, подконтрольной Баку. Периодически подача газа в Арцах прекращается на несколько дней. Степанакерт обвиняет в этом власти Азербайджана, Баку не реагирует на эти обвинения.