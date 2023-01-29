Рим, 29 января, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Италии Романо Проди заявил, что видение конфликта на Украине и выхода из него у стран ЕС разное, несмотря на стремление Запада оказывать поддержку Киеву, пишет газета Il Messaggero.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Романо Проди

По словам итальянского политика, для Германии и Франции остается задача сохранить насколько возможно целостность Украины, ограничив наступление российских военных. Другие страны, такие как Польша и государства Прибалтики, а также США, намерены помогать Киеву победить, чтобы «повергнуть Россию».

«В дискуссии, начавшейся на Западе после достижения согласия о поставках танков, не может не учитываться эта огромная разница в отношении западных стран», — считает Романо Проди.

Как передавало ИА REGNUM, согласно итогам опроса общественного мнения, жители Италии считают, что непрерывная отправка оружия Киеву приведет к эскалации конфликта.

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