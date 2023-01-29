Омск, 29 января, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Из-за срабатывания сигнализации «отказ автопилота» вертолёт «Ансат», следовавший из Омска в Тюмень, вынужденно вернулся в пункт вылета. Об этом 29 января сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в своём телеграм-канале.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Кабина вертолета «Ансат»

«По предварительным данным, 29 января 2023 года около 12:00 (09:00 мск — прим. ред.) вертолёт «Ансат», принадлежащий одному из вертолетных центров, выполнявший передислокацию воздушного судна в город Тюмень, совершил возврат в пункт вылета — посадочную площадку АО «Омский завод гражданской авиации» — по причине срабатывания сигнализации «отказ автопилота», — говорится в сообщении.

Также указывается, что приземление прошло благополучно и никто из трёх находившихся на борту вертолёта членов экипажа не пострадал, воздушное судно не было повреждено.

Кроме того, уточняется, что Омским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России в связи с этим начата доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»), в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины инцидента, по её результатам будет принято процессуальное решение.

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