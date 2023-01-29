Ереван, 29 января, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Египет добился прогресса в энергетической отрасли (индустрия газа и «зелёного» водорода), а теперь готов поделиться опытом с Арменией. Об этом заявил 29 января на пресс-конференции в ходе визита в Ереван египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси.

EPA/CLEMENS BILAN/ТАСС Абдель Фаттах ас-Сиси

Он рассказал журналистам о завершившихся переговорах с президентом Армении Ваагном Хачатуряном.

«Мы обсуждали и опыт египетских компаний в строительстве инфраструктур, а также их заинтересованность в программах, реализуемых в Армении», — сказал ас-Сиси.

Он добавил, что в Египте также заинтересованы в развитии торговых отношений с Арменией, в том числе в поставке армянских товаров на рынки арабских стран.

Стоит отметить, что президент Египта впервые посещает Армению. Перед этим он был с официальным визитом в Азербайджане.