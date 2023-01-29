Донецк, 29 января, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Подразделения российских войск нанесут решающий удар по Украине до февраля–марта, считает офицер запаса, ветеран боевых действий в Чечне Виктор Кутырь.

Евгений Биятов/РИА Новости Военнослужащий ВС РФ на передовой на Запорожском направлении

«Судя по косвенным признакам, мы готовимся нанести такой удар», — цитирует офицера портал «Украина. ру» 29 января. Также Кутырь заявил, после этого Москва сможет начать с Киевом мирные переговоры на своих условиях.

По мнению эксперта, Вооруженные силы Украины ожидают поставок немецких и американских танков в апреле или мае. Таким образом, у российской армии имеется окно для нанесения противнику стратегического поражения.

Как передавало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ожидает наступления ВС РФ на годовщину специальной военной операции.