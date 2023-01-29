Киев, 29 января, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Производство электроэнергии на Украине сокращено, сообщает 29 января «Укрэнерго».

Li Dongxu/XinHua/Global Look Press Киев

Энергетики, как отмечается, были вынуждены сократить объём производства «по техническим причинам», поскольку «в ремонт выведен один из блоков тепловых электростанций».

Украинским регионам компания сообщила о новых сокращениях лимитов на сутки. Сегодня, 29 января, потребление электроэнергии на Украине остаётся на уровне вчерашнего, добавили в «Укрэнерго».