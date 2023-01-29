Москва, 29 января, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации отреагировало на очередное военное преступление киевского режима, обстрел больницы в Новоайдаре Луганской Народной Республики (ЛНР). Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Максим Захаров/РИА Новости Сотрудники экстренных служб разбирают завалы у здания районной больницы в Новоайдаре после удара ВСУ

«Преднамеренный обстрел действующих гражданских медицинских учреждений и целенаправленное убийство мирных граждан являются тяжкими военными преступлениями киевского режима и его западных хозяев», — говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве отметили, что отсутствие реакции со стороны США, стран НАТО, международных структур на «это чудовищное растаптывание Киевом международного гуманитарного права» подтверждает их вовлеченность в конфликт и причастность к преступлениям.

В МИД РФ заявили, что не оставят безнаказанными преступления со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Они тщательно фиксируются. Организаторы и исполнители понесут неотвратимое наказание», — добавили в ведомстве.

Напомним, 28 января ВСУ с помощью системы залпового огня HIMARS производства США нанесли удар по больнице в Новоайдаре. В результате погибли 14 человек, ещё 24 получили ранения разной степени тяжести.