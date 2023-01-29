Ереван, 29 января, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Армении и Египта Арарат Мирзоян и Самех Шукри в ходе встречи 29 января в Ереване обсудили тяжёлую ситуацию в Нагорном Карабахе, вызванную блокированием Лачинского коридора с 12 декабря 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба армянского министерства.

Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости Арарат Мирзоян

«Арарат Мирзоян представил Самеху Шукри ежедневно ухудшающуюся гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе», — говорится в сообщении.

Глава МИД Армении обвинил в сложившейся ситуации Азербайджан. По мнению министра, Баку нарушает трёхстороннее соглашение от ноября 2020 года с Ереваном и Москвой.

«Армянская сторона подчеркнула, что Азербайджан стремится подвергнуть арцахских армян этнической чистке», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Ереван 28 января прибыл президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси с двухдневным официальным визитом сразу после посещения Азербайджана. С ним также прибыла делегация, в том числе Шукри.