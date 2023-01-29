Пекин, 29 января, 2023, 13:03 — ИА Регнум. В Китае выразили обеспокоенность обострением ситуации на Западном берегу реки Иордан. В МИД КНР осудили любые проявления терроризма и призвали приложить усилия для охлаждения ситуации. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства сообщении.

Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Антиизраильская и антиамериканская демонстрация в секторе Газа

«Мы призываем все заинтересованные стороны, особенно Израиль, сохранять спокойствие и самообладание, чтобы не допустить раскручивания и обострения ситуации, а также ее выхода из-под контроля», — сказано в заявлении.

Напомним, 27 января в Израиле был совершен теракт возле синагоги в Восточном Иерусалиме. Вооруженный террорист расстрелял семь человек, еще 14 человек ранены. В МИД Израиля обвинили власти Палестины в «поощрении терроризма».

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн назвал ужасной видеозапись, на которой палестинцы из сектора Газа и с Западного берега реки Иордан празднуют гибель семи израильтян. Коэн обвинил Палестину в том, что она «платит тем, кто убивает евреев».