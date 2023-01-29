Могадишо, 29 января, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Глава департамента транспорта и авиации (министр) штата Галмудуг в Сомали Фархио Абди Васуге была убита боевиками террористической группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 29 января сообщает местный новостной портал Garove.

Иван Шилов ИА REGNUM Боевик

Отмечается, что боевики убили главу департамента транспорта сомалийского штата в момент, когда она была в особо охраняемом квартале Могадишо.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что наступательная операция была проведена подразделениями Вооружённых сил (ВС) США в Сомали и в ходе неё удалось ликвидировать ряд боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).