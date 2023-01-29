Мадрид, 29 января, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Американская элита мечтает о разделении России, чтобы захватить нефть и другие ресурсы, пишет Rebelion.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В статье «Америка всегда играет грязно» Иджинио Поло пишет, что «жадные и кровожадные американские бизнесмены» прикрываются «генералами Пентагона». Пользуясь нехваткой энергоносителей в Европе, они «спекулируют победой на Украине, чтобы захватить ещё один огромный кусок Восточной Европы».

Более того, они «мечтают о разделе России» для «нового разграбления нефтяных и газовых месторождений, земель и природных ресурсов». Украина была просто подходящим предлогом для этого.

Автор статьи утверждает, что Пентагон и НАТО в последние годы не только обучают и тренируют украинских боевиков и посылают своих людей «для подготовки почвы».

Они, помимо этого, организовали мощную информационную структуру, мощную пропагандистскую кампанию, направленную на разоблачение зачинщиков войны «как добрых союзников бедной Украины, подвергшейся нападению России в феврале 2022 года».

При этом они замалчивают тот факт, что «гражданская война была начата путчистской хунтой, установленной в Киеве в 2014 году». Поло подчёркивает, что конфликт на Украине, фактически развязанный НАТО, натравливает 30 натовских стран против России.

«Украина выставляет солдат, а США и НАТО размещают своё оружие, свои военные информационные сети и даже своих инструкторов и наёмников», — отмечает автор, подчёркивая, что специалисты Пентагона работают с Украиной и на Украине не один год.