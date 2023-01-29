Рамалла , 29 января, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Житель Палестины погиб в ходе столкновений с военнослужащими армии Израиля на Западном берегу реки Иордан, сообщает минздрав Палестины 29 января в социальной сети.

Saeed Qaq/Keystone Press Agency/Global Look Press Офицеры израильской армии направляют оружие на палестинских демонстрантов

По сообщению ведомства, столкновения произошли в районе поселения Кдумим. В минздраве уточнили, что погибшему гражданину Палестины было 18 лет.

Стычки между арабским населением и израильскими военными на Западном берегу реки Иордан участились после вооруженного нападения возле одной из синагог в Восточном Иерусалиме. Жертвами нападения стали семь человек, ещё трое получили ранения. Позже власти Израиля сообщили о реализации некоторых мер в ответ на нападение на синагогу.

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