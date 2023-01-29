Донецк, 29 января, 2023, 12:45 — ИА Регнум. В результате обстрела вооружёнными формированиями Украины железнодорожного депо в Иловайске в Донецкой Народной Республике (ДНР) нет пострадавших. Об этом 29 января сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллирийский обстрел ВСУ

Отмечается, что выпущенные украинскими войсками снаряды попали в здание железнодорожного депо и на прилегающую к нему территорию, однако, к счастью, никто не погиб, хотя рядом с депо находятся магазины, здание вокзала и транспортные развязки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что повреждения при обстреле вооружёнными формированиями Украины Иловайска из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS были получены железнодорожной инфраструктурой города.