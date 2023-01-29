Берлин, 29 января, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Канцлер Федеративной Республики Германии Олаф Шольц в интервью газете Tagesspiegel 29 января заявил, что Швеция и Дания продолжают расследование диверсий на «Северных потоках», произошедших в сентябре 2022 года.

ИА REGNUM Северный поток — 2

«Взрывы произошли в акватории Швеции и Дании, расследование сложное, оно все еще продолжается», — рассказал Шольц.

Также канцлер Германии призвал представителей правовых государств воздержаться от предположений и огласить только окончательную подкрепленную доказательствами версию по итогам всестороннего расследования.

О «беспрецедентных разрушениях» компания Nord Stream AG сообщила 27 сентября 2022 года. В результате диверсий были повреждены пути «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2».

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в американском руководстве довольны неработоспособностью «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2».