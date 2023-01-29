Москва, 29 января, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Известному телеведущему и профессору МГУ Николаю Дроздову потребовалась экстренная помощь медиков. Как сообщил 29 января друг 85-летнего телеведущего художник Константин Мирошник, Дроздов находился в реанимации, однако сейчас его уже перевели в отдельную палату.

Владимир Гердо/ТАСС Телеведущий и профессор МГУ Николай Дроздов

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В беседе с MK. RU Мирошник уточнил, что в больницу его друг попал с многочисленными переломами рёбер после неудачного падения на улице, когда возвращался с работы в университете.

«Врачи зафиксировали у него переломы восьми ребер», — отметил художник.

По его словам, бывшего ведущего программы «В мире животных» мучают сильные боли, из-за чего медики колют ему обезболивающие препараты. Врачи решили не накладывать пострадавшему гипс, а дождаться, когда рёбра срастутся сами.

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К телеведущему никого не пускают, кроме его дочери. По оценкам медиков, Дроздов проведёт в больнице ещё неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года Николай Дроздов упал в обморок на съёмках подкаста в Москве, недалеко от Останкино. Телеведущему стало плохо, на место вызвали медиков — он быстро пришёл в себя. Позднее Дроздов объяснил, что его плохое самочувствие было связано с низким давлением.