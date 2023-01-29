Москва, 29 января, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Блогера Андрея Сидоропуло, который считает себя специалистом по арбитражу трафика и за деньги проводил онлайн-курсы для своих учеников, разыскивает полиция. Фамилия блогера значится в базе розыска МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Сидоропуло Андрей Евгеньевич 1998 года рождения разыскивается по статье УК РФ», ― указано на сайте правоохранительного ведомства.

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По какой именно статье блогер объявлен в федеральный розыск, не уточняется.

В Сети о Сидоропуло (он же Andrey SD) пишут, что создатель известной команды «Traffic Deals» по арбитражу трафика через социальную сеть является «самой мутной фигурой» в плане подтверждения своих реальных успехов, а также отзывов его учеников, купивших «авторский» обучающий курс.

Блогер успел продать разработанный им же курс по арбитражу трафика на 80 миллионов рублей. Однако надежды учеников на быстрый заработок в интернете не оправдались, и они обратились с жалобой на Сидоропуло в прокуратуру. Блогер заявил, что не может вернуть деньги за обучение, так как уже потратил их. В последующем Сидоропуло и его команда вовсе исчезли.