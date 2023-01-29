Нагано, Япония, 29 января, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Возле горнолыжного курорта в посёлке Отари (префектура Нагано, Япония) 29 января сошла снежная лавина, передаёт NHK.

Henk Monster Лавина

Несколько человек попали в снежную лавину. Некоторые пока находятся в бессознательном состоянии. В районе ЧП ведутся спасательные работы.

Добавим, что горнолыжный курорт в Нагано находится в долине Хакуба у подножия гряды Хакуба в Северных Альпах. Это самый большой японский горнолыжный курорт.