Берлин, 29 января, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сделал заявление по поводу высказывания главы МИД Германии Анналены Бербок, которая в своей речи в ПАСЕ 24 января заявила, что страны Запада ведут общую войну против России.

Bündnis 90 Анналена Бербок

По словам канцлера в интервью немецкой газете Tagesspiegel, войны с Россией НАТО не ведет, так считает все правительство ФРГ, в том числе и Анналена Бербок.

«Между НАТО и Россией нет войны. Мы не допустим такой эскалации. Мы в федеральном правительстве полностью согласны с этим, и министр иностранных дел тоже так считает», — заявил Шольц.

Напомним, комментируя высказывание Бербок, внешнеполитическое ведомство заявило, что поддержка Киева со стороны Берлина не превращает Германию в сторону вооруженного конфликта на Украине. В МИД считают, что позиция ФРГ опирается на нормы международного права, в соответствии с которым Германия якобы может оказывать поддержку Украине в рамках «индивидуального права Киева на самооборону».