Москва, 29 января, 2023, 12:30 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории России госпитализировали 495 пациентов с COVID-19, также был выявлен 6941 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 29 января сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 21 938 421.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 40 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 394 984.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 21 339 316 человек вылечились от нового заболевания, 3612 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было госпитализировано 989 новых пациентов с COVID-19.