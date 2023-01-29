Исламабад, 29 января, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Десять детей погибли в воскресенье, 29 января, когда их лодка затонула в озере на северо-западе Пакистана. Об этом, как сообщает Le Figaro, сообщил сотрудник местной полиции.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Озеро

По словам полицейского Мир Рауфа, всем жертвам, найденным в озере Танда в провинции Хайбер-Пахтунхва, было от 7 до 14 лет. Уточняется, что 11 детей удалось спасти, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. Проводится спасательная операция.

Известно, что лодка перевозила от 25 до 30 учеников во время школьной поездки.

Напомним, в июле 2022 года восемнадцать женщин в Пакистане утонили, когда их лодка затонула в реке Инд. Пассажиры лодки праздновали свадьбу.