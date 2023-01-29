Ботлихский район, Дагестан, 29 января, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Взрыв газа произошел в одном из сел Дагестана. Пострадали два человека. С ожогами разной степени тяжести их доставят вертолетом в ожоговый центр Махачкалы. Об этом 29 января сообщили в минздраве республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Инцидент произошел утром в частном доме села Рахата Ботлихского района. В результате хлопка газа получил ожоги 90% тела 72-летний житель. У второго пострадавшего в возрасте 61 года повреждено до 20% поверхности тела.

По данным минздрава региона, на вертолете в село прибудут профильные специалисты, которые на месте скорректируют лечение и определят возможность транспортировки пострадавших в ожоговый центр.

Отметим, что в настоящее время информации о произошедшем хлопке газа в экстренных службах региона нет.