Исламабад, 29 января, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Количество погибших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Пакистане увеличилось до 44 человек, сообщил телеканал Geo-TV.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент произошел утром 29 января в районе Бела. Автобус врезался в опору моста, упал в овраг и загорелся. В автобусе находились не менее 48 человек. Четыре человека доставлены в больницу.

По последним данным, спасательная операция в Пакистане завершена.

Ранее сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия в Пакистане погиб 41 человек.