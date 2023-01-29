Берлин, 29 января, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Никто в германском правительстве не хочет, чтобы страны НАТО воевали с Россией, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет 29 января Tagesspiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Он заявил, что как глава германского правительства «должен сделать всё», чтобы боевые действия в зоне СВО «не превратились в войну между Россией и НАТО».

Утверждая, что «не допустит такой эскалации» и что в его команде все считают так же, он уточнил, что это относится и к главе германского МИД Анналене Бербок.

Акцент на Бербок был сделан потому, что она четыре дня назад, 25 января, призывала другие страны НАТО активнее участвовать в поставках оружия Киеву и говорила, что на Украине страны ЕС «ведут войну против России».