Берлин, 29 января, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в графике Владимира Путина нет запланированного телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Пока в графике нет согласованных разговоров. Путин был и остается открытым для контактов», — сообщил Песков РИА Новости в воскресенье, 29 января.

В интервью газете Tagesspiegel Олаф Шольц заявил, что переговоры с главой Российского государства имеют особо важное значение. Напомним, что в последний раз политики проводили телефонный разговор 2 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии категорически отверг требование Украины о поставках истребителей и других самолетов боевого назначения.